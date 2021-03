Arresto estorsore alla Vucciria, Di Dio (Confcommercio): “Importante successo dello Stato che alimenta un circolo virtuoso. Solidarietà all’imprenditore”

PALERMO – “Un circolo virtuoso che si alimenta con questi importanti successi dello Stato e della legalità. La denuncia di un giovane imprenditore edile della Vucciria e la tempestività dei magistrati e delle forze dell’ordine, a cui va il nostro sincero ringraziamento, hanno permesso l’arresto di un altro estorsore al servizio della criminalità mafiosa. Piena solidarietà all’imprenditore, il cui coraggioso esempio va amplificato affinché questa terra si liberi sempre più dal giogo insopportabile della criminalità organizzata. A maggior ragione in questo periodo di drammatica crisi in cui, come abbiamo denunciato più volte, è più forte il pericolo di infiltrazioni della mafia nel tessuto economico”.

Lo ha detto Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, a commento dell’operazione della Guardia di Finanza che ha portato all’arresto di un uomo che aveva chiesto il pizzo alla Vucciria di Palermo a un imprenditore edile.