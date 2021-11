Arriva il nuovo bando per segretari comunali

ROMA – È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Concorsi ed Esami, 89 del 9 novembre 2021 il bando di concorso per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali 2021. Il concorso pubblico, per esami, è finalizzato all’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai […]

ROMA – È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Concorsi ed Esami, 89 del 9 novembre 2021 il bando di concorso per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali 2021. Il concorso pubblico, per esami, è finalizzato all’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di n. 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo. Si uniscono aI 514 dell’ultimo concorso, con prove e tirocinio che si sono prolungati a causa della pandemia.

“Il nuovo concorso è certamente una positiva notizia che arriva dal Ministero degli Interni – commenta il Presidente nazionale Uncem, Marco Bussone – Occorre però un efficace ripensamento della professione del Segretario, come ho avuto modo di dire recentemente in un incontro della loro Associazione. Dobbiamo rivedere regole e mansioni per renderli veri manager della PA, capaci di coordinare le azioni di Comuni insieme, di drenare risorse europee, di portare gli Enti nel futuro. Dobbiamo lavorarci insieme”.