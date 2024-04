Arriva la II edizione dell’Expò del vinile, fiera dedicata ai dischi e all’hi fi

TRAPANI – L’Expò del vinile torna a Trapani con la sua II edizione (la prima si è tenuta lo scorso settembre all’interno dell’ex convento San Domenico) che si svolgerà da sabato 27 a domenica 28 aprile in Piazza Ex Mercato del pesce e osserverà i seguenti orari: sabato dalle 10 alle 24 e domenica dalle 10 alle 22.

I portici della storica struttura del centro storico trapanese ospiteranno diverse postazioni grazie alle quali sarà possibile comprare, scambiare e ascoltare migliaia di vinili e cd dei più svariati artisti della musica nazionale e internazionale che daranno occasione ai tanti amatori di arricchire la propria collezione o di trovare il tanto ricercato titolo mancante.

«Siamo contentissimi, grazie soprattutto alla collaborazione con il Comune di Trapani e in special modo con l’Assessore agli eventi Emanuele Barbara, sempre attento alle novità – afferma Luca Tumminia, organizzatore e Presidente dell’Associazione Artigianando – di tornare in città con questo evento. Finalmente – continua – posso affermare che anche Trapani ha la sua fiera del vinile e con diversi espositori provenienti da diverse parti della Sicilia. Quello del disco è un settore che per fortuna non è mai sparito e sta tornando fortemente in voga. La prima edizione, sia in termini di affluenza di pubblico che di pezzi venduti, mi ha dato conferma che anche a Trapani ci sono moltissimi appassionati, conoscitori e collezionisti di vinili. Sono felicissimo di questa “scoperta”. Inoltre, il luogo dove si svolgerà – conclude – dà continuità al progetto principale che Artigianando persegue sin dalla sua fondazione e cioè quello di rendere fruibili il più possibile alla cittadinanza gli edifici storici delle città siciliane, nostro patrimonio culturale, e riuscirci, grazie soprattutto alle istituzioni, è una grande soddisfazione».

«Siamo estremamente felici di abbracciare nuovamente un’iniziativa che già nella prima edizione riscosse molto successo di pubblico e di critica – dichiarano il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’Assessore agli Eventi Emanuele Barbara – per la quale siamo certi che l’apprezzamento dei trapanesi sarà ulteriormente crescente. Il nuovo sito di Piazza Mercato del Pesce, diversamente da quella dello scorso anno a San Domenico, rappresenta un’ulteriore sfida alla quale l’Associazione Artigianando ha risposto con determinazione, contattando decine di espositori, raccogliendo importanti adesioni. Appuntamento, dunque, in piazza – concludono Tranchida e Barbara – certi della riuscita della manifestazione».

Presente anche uno spazio dedicato all’hi-fi e ai giradischi.