ROMA – Arriva nelle sale il 27 marzo, distribuito da Notorious Pictures, Il bambino di cristallo, il nuovo film diretto da Jon Gunn, con Zachary Levi (Shazam!) e Meghann Fahy (The White Lotus), ispirato all’emozionante storia vera di Scott e Teresa LeRette, genitori del piccolo Austin, bambino affetto da autismo e da una rara malattia che rende le sue ossa fragilissime. il film racconta con intensità e profondità il viaggio di una famiglia che affronta le sfide della vita con amore e determinazione. Affrontando tematiche come la malattia, il bullismo e l’alcolismo, Il bambino di cristallo invita a riflettere su come la forza dei sentimenti, l’unione e la condivisione possano dare un nuovo significato anche alle sfide più difficili.