Arrivano i Frati e suore poveri di Gesu’ e Maria

CASTELVETRANO – Nella comunità parrocchiale Santa Lucia di Castelvetrano sono arrivati due frati della comunità dei Frati e suore poveri di Gesù e Maria. Saranno padre Giuseppe Maria Pipitone e padre Francesco Strazzeri (ordinato presbitero lo scorso 7 gennaio a Roma) a guidare la comunità parrocchiale nel quartiere periferico Belvedere della città. La comunità è nata nove anni addietro con un primo via libera, ad experimentum. Nel 2019 la comunità ha poi ricevuto l’approvazione diocesana dell’allora Vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò. Lo scorso mercoledì è stato lo stesso Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ad annunciare l’ingresso della comunità nella parrocchia di Santa Lucia a Castelvetrano, in occasione della prima messa presieduta da padre Strazzeri. Il Vescovo ha consegnato ai padri tre parole: gratitudine, gratuità e dono. Sul solco del carisma della fraternità – preghiera ed evangelizzazione – il Vescovo ha suggerito di «saper passare dalla concentrazione alla dilatazione, ossia incontrare sempre più comunità e fedeli». La comunità dei Frati e suore poveri di Gesù e Maria sono già presenti in Diocesi con alcune suore in missione nella comunità parrocchiale di Gibellina.