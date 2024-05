PALERMO – Sono arrivati da tutta Europa all’Istituto dei Ciechi di Palermo per organizzare uno spettacolo teatrale e per supportare le attività ordinarie.

Sono i volontari del Corpo Europeo di Solidarietà, coordinati dall’Associazione InformaGiovani, che per due settimane stanno lavorando insieme ai giovani utenti dell’Istituto all’interno del progetto HesoESC, finanziato dall’Unione Europea.

In particolare, i 14 volontari e volontarie arrivano da Francia, Germania, Lettonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna, oltre che dall’Italia e sotto il coordinamento di Valeria Sara Lo Bue che ha curato adattamento e regia, stanno preparando una versione inclusiva di Orfeo e Euridice.

Per due settimane, volontari e volontarie hanno diviso le proprie giornate fra mattine dedicate alla preparazione dello spettacolo e pomeriggi con piccoli lavori di manutenzione del “giardino sensoriale” ospitato all’interno dell’Istituto.

Domani 21 maggio, l’evento conclusivo del progetto, con la rappresentazione di una particolarissima versione dell’opera, resa inclusiva e adatta alla partecipazione di attori con disabilità sensoriale.