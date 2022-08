Ars, scomparsa on. Savona, Gruppo parlamentare di Forza Italia: “La politica siciliana perde un punto di riferimento”

PALERMO – “Oggi (5 agosto) la politica siciliana perde uno dei suoi punti di riferimento. Un politico infaticabile e sempre disponibile all’ascolto. È per tale ragione che la scomparsa dell’on. Riccardo Savona ci lascia sgomenti e frastornati. Fino all’ultimo è stato fedele al suo ruolo di Deputato e Presidente della Commissione Bilancio all’Assemblea regionale siciliana. Ci stringiamo al dolore della moglie e dei figli. Buon viaggio Riccardo, che la terra ti sia lieve”. Così in una nota il Gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars di cui l’on. Riccardo Savona faceva parte.