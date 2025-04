Artigianando presenta “Hop Hop Market Easter Edition”, la fiera artigianale dedicata alla Pasqua in centro a Palermo

PALERMO – L’Associazione Artigianando, in occasione delle festività pasquale del prossimo 20 aprile, presenta la Seconda edizione di HOP HOP MARKET EASTER EDITION, fiera di artigianato dedicata alla Santa Pasqua.

La fiera si svolgerà nella via più centrale di Palermo, in via Generale Magliocco, da giovedì 17 aprile, giorno della sua inaugurazione, fino a domenica 27 aprile e osserverà i seguenti orari: dalla domenica al venerdì, dalle 10 alle 20, sabato dalle 10 alle 24.

Saranno allestiti e disponibili diversi spazi espositivi grazie ai quali sarà possibile osservare e acquistare diversi oggetti realizzati a mano e infine proposti da artigiani siciliani: si andrà da quelli realizzati in legno ai monili, dai manufatti in lavanda e in pietra lavica alle ceramiche dipinte a mano e alle borse artigianali. Saranno disponibili, inoltre, alcuni spazi enogastronomici con formaggi e salumi locali ma anche con cioccolato, caramelle, un angolo dedicato all’amaro con degustazioni e uno dedicato ai vinili. Assoluta novità di quest’anno saranno gli spazi dedicati agli scenari manga con spille raffiguranti il mondo dei cartoni animati e del cinema.

«Dopo il successo della prima edizione che abbiamo organizzato lo scorso anno – dichiara il Presidente dell’Associazione e organizzatore della fiera Luca Tumminia – posso affermare che la fiera di Pasqua entra a far parte del portfolio eventi dell’associazione. Dopo le fiere dedicate al Natale e alla ricorrenza dei morti, quella dedicata alla Pasqua era effettivamente una mancanza che volevo colmare già da qualche anno e grazie ai miei collaboratori, e soprattutto ai miei artigiani, finalmente ci sono riuscito. Via Magliocco, grande area pedonale del centro storico, si presta perfettamente allo scopo. Sono sicuro – aggiunge e conclude – che i palermitani, e non solo loro, sapranno apprezzare la fiera».

Per maggiori informazioni potete visitare la pagina social www.facebook.com/Artigianando80