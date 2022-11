Asp Trapani: 1 dicembre lotta all’Aids 2022, incontro con gli studenti dell’istituto trapanese Rosina Salvo

TRAPANI – In occasione del 1 dicembre, Giornata mondiale contro l’Aids 2022, l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha disposto un evento di sensibilizzazione sul territorio rivolto agli studenti di scuola secondaria superiore. E’ un occasione per tenere alta l’attenzione sul tema dell’informazione, della prevenzione e sull’importanza della giusta conoscenza sul virus dell’HIV, ed è su […]

TRAPANI – In occasione del 1 dicembre, Giornata mondiale contro l’Aids 2022, l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha disposto un evento di sensibilizzazione sul territorio rivolto agli studenti di scuola secondaria superiore.

E’ un occasione per tenere alta l’attenzione sul tema dell’informazione, della prevenzione e sull’importanza della giusta conoscenza sul virus dell’HIV, ed è su questi temi che l’UOC Malattie Infettive, diretta da Pietro Colletti, ha organizzato un incontro con gli studenti di scuola secondaria superiore dell’Istituto ‘Rosina Salvo’ di Trapani, dove un team di specialisti fornirà informazioni specifiche su HIV e Malattie sessualmente trasmesse.

Il progetto si inserisce nelle attività previste dalla Regione Siciliana e dall’Ufficio Speciale Comunicazione dell’Assessorato Regionale della Salute.

“Giornate di sensibilizzazione come quella che si celebra il primo dicembre – ha sottolineato il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Vincenzo Spera – sono importanti per mantenere alta l’attenzione su un’emergenza di salute globale su cui l’informazione, la prevenzione e lo screening sono sempre necessari. L’obiettivo è formare giovani competenti in grado di sensibilizzare altri giovani sul tema della prevenzione grazie alla quale è possibile avviare tempestivamente il percorso terapeutico”.

In Sicilia ogni anno vengono diagnosticati circa 200 nuovi casi di infezione da HIV e la provincia di Trapani è tra le province siciliane con la più alta percentuale di nuovi casi per anno. Attualmente nell’UOC Malattie infettive dove sono in cura 210 pazienti con infezione cronica da HIV, sono disponibili anche le nuovissime terapie con farmaci iniettabili a lunga durata d’azione.

In Ambulatorio è possibile anche effettuare visite in regime SSN (Servizio Sanitario Nazionale) per malattie a trasmissione sessuale ed è garantito l’accesso diretto per counselling e test anti HIV gratuiti e in anonimato; Profilassi post-esposizione per incidenti occupazionali o per contatto sessuale a rischio biologico; Profilassi pre-esposizione per malattie sessualmente trasmesse.

Nel corso dell’evento, che si svolgerà nell’Aula Magna dell’istituto ‘Rosina Salvo’ dalle 10 alle 14, si terrà un incontro interattivo tra medici infettivologi, studenti e insegnanti: i medici saranno a disposizione per colloqui privati e attività di counselling.

E’ possibile sottoporsi gratuitamente e su base volontaria ai test rapidi HIV su sangue capillare prelevato con pungidito al polpastrello; prelievo venoso per screening sifilide e HCV.