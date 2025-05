Asp Trapani, 43 infermieri neo assunti per ospedali e casa di comunita’

TRAPANI – Sono quarantatré gli infermieri che entreranno nei prossimi giorni in servizio all’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, vincitori dell’avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e extraregionale, per la copertura di cento posti nel profilo di Infermiere – Area dei funzionari e dei professionisti della salute – ruolo sanitario, rivolto a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da Aziende del Servizio sanitario nazionale. Lo prevede una delibera, immediatamente esecutiva, emanata da Danilo Palazzolo, sostituto del Direttore generale.

Questa procedura di mobilità volontaria per cento posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, ridotti a 43 dopo l’immissione in servizio di coloro che erano già in comando all’ASP Trapani, aveva visto pervenire complessivamente ben 1.170 domande di partecipazione e, dopo la conclusione dei lavori della Commissione Esaminatrice, una graduatoria di merito di 370 idonei.

La priorità, come da norme, viene data alla mobilità regionale, cioè a coloro che provengono da aziende del SSR, da cui proviene la totalità dei 43 neoassunti.

“Si tratta di una importante procedura che giunge a conclusione – sottolinea Palazzolo – perché sono professionisti necessari per l’avvio dei servizi negli Ospedali e nelle Case di Comunità della provincia di Trapani, previsti dal sistema di riforma dell’assistenza sanitaria territoriale e che nei prossimi mesi saranno operativi”.