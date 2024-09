Asp Trapani, al via Open Week sulle Malattie Cardiovascolari in programma dal 26 settembre al 2 ottobre

TRAPANI – L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani aderisce all’Open Week sulle Malattie Cardiovascolari in programma dal 26 settembre al 2 ottobre. L’iniziativa, realizzata in occasione della Giornata mondiale del Cuore che si celebra il 29 settembre, è organizzata da Fondazione Onda ETS con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste malattie, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 35,8% di tutti i decessi: 38,8% nelle donne e 32,5% negli uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente.

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.

A Trapani sarà possibile sottoporsi a visite specialistiche, esami diagnostici, colloqui, ricevere materiale informativo presso gli infopoint realizzati all’interno del presidio ospedaliero ‘S. Antonio Abate’, che rientra nella rete degli ospedali con il Bollino Rosa. In particolare, sono previste visite e controllo di fibrillazione atriale giovedì 26 dalle 9 alle 13; consulenza col cardiologo in Ginecologia e Ostetricia, Pediatria e Neonatologia, venerdì 27 dalle 10 alle 12; ecocardiografia – donna con Ipertensione e Diabete Mellito, martedì 1 ottobre dalle 9 alle 13; Test ergometrico – donne con ipertensione e diabete mellito, mercoledì 2 ottobre dalle 9 alle 13.

In occasione dell’apertura dell’evento, giovedì 26 settembre è prevista una Tavola rotonda, “Non rimandare a domani: il rischio cardiovascolare nella donna”, organizzata dalle UOC Ginecologia e Ostetrica, UOC Cardiologia, e UTIC UOC di Neonatologia e TIN, , dalle 16 alle 18, Palazzo Ulivo – Cittadella della Salute.