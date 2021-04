Asp Trapani, al via progetto di Alta formazione in Cure palliative e Terapia del dolore

TRAPANI – L’Asp di Trapani è stata individuata dall’Assessorato regionale della Salute come azienda capofila per l’ambito Formazione nel progetto “Realizzazione delle reti locali di cure palliative e potenziamento delle cure domiciliari di base specialistiche”.

L’obiettivo del progetto di Alta formazione in Cure palliative e Terapia del dolore, che inizia a maggio e a cui parteciperanno professionisti di tutte le Aziende Sanitarie Regionali, è quello di promuovere un modello organizzativo e assistenziale regionale unitario e garantire ai malati ed ai loro familiari una migliore qualità delle cure anche nelle fasi finali della vita.

Il percorso formativo, che ha una durata di due mesi, si articola in 12 moduli in cui si alterneranno docenti provenienti da vari Centri di eccellenza nazionali. Saranno approfondite tematiche relative agli aspetti normativi organizzativi-gestionali, metodologici, clinici, psico-relazionali.

Il corso di Alta formazione sarà presentato lunedì 3 maggio 2021 nell’ambito di un evento organizzato dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani nella sala Mirabilia del Museo regionale ‘Agostino Pepoli’, al quale parteciperanno il presidente della Regione Siciliana e ad interim assessore regionale alla Salute on. Nello Musumeci, il prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, il vescovo di Trapani mons. Pietro Maria Fragnelli e il vescovo di Mazara del Vallo, mons. Domenico Mogavero; il dirigente generale D.P.S Assessorato Regione Sicilia, Mario La Rocca, il direttore del Museo, Roberto Garugli.

Tra i relatori, i docenti universitari Numa Cellini (già Ordinario di Radioterapia-Università Cattolica del Sacro Cuore Roma); Vincenzo Valentini (Ordinario di Radioterapia-Università Cattolica del Sacro Cuore-Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli-IRCCS-Roma); Oscar Corli (direttore Unità di Ricerca nella Terapia del Dolore e Cure Palliative-Istituto di Ricerche Farmacologiche “M. Negri” Milano).

Nel corso dell’evento è previsto un’esibizione degli allievi del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani.

La partecipazione dei discenti alla giornata di apertura è in modalità ibrida (in presenza e da remoto).

Apprezzamento ha espresso il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà, per il valore del progetto di Alta formazione organizzato dalla Referente aziendale Antonella La Commare, Responsabile U.O.S. Formazione, che si propone di incidere sulle pratiche professionali affrontando tutti gli aspetti connessi alle Cure Palliative.

“La malattia – ha sottolineato Zappalà – coinvolge la persona nella sua interezza, a livello biologico, psicologico, spirituale, sociale, e pertanto è fondamentale che il rapporto di cura si prenda carico non solo della malattia ma soprattutto dell’ammalato, con particolare riferimento alla fase finale della vita dell’individuo che va accompagnato e non lasciato solo”.