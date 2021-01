Asp Trapani, all’Abele Ajello primo parto Covid del trapanese

MAZARA DEL VALLO – E’ stato effettuato nell’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo il primo parto da paziente Covid. Si tratta di una giovane madre di Mazara del Vallo positiva asintomatica che ha dato alla luce ieri pomeriggio (21 gennaio) un bambino di 3kg e 400 grammi. Il parto è stato eseguito in una […]

Si tratta di una giovane madre di Mazara del Vallo positiva asintomatica che ha dato alla luce ieri pomeriggio (21 gennaio) un bambino di 3kg e 400 grammi. Il parto è stato eseguito in una delle due sale parto dell’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, secondo il più rigido protocollo di sicurezza. Subito dopo il parto, sia la madre che il bambino sono stati trasferiti su ambulanze differenti nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Cervello di Palermo, centro di riferimento ostetrico per gestanti e puerpere Covid positive.

La paziente, che ha 30 anni ed è al suo quinto figlio, arrivata nel presidio ospedaliero già in travaglio avanzato è stata immediatamente sottoposta a tampone rapido e molecolare risultati entrambi positivi. Dati i ristretti margini di tempo, la paziente è stata trasportata in una sala parto adeguatamente attrezzata per affrontare la delicata situazione, ed è stata assistita dalla ginecologa Rosalia Crescenti, dall’ostetrica Giovanna Tornatore e dalla neonatologa Lucia Sciacca, medici dell’équipe del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale mazarese, guidato da Pietro Musso.

“Esprimo la mia personale soddisfazione per questo lieto evento avvenuto nell’ospedale di Mazara del Vallo – ha detto il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà – Ancora una volta si è trattato di un’eccellente prova di grande professionalità e preparazione dei medici che quotidianamente affrontano sul campo situazioni impegnative che richiedono la massima attenzione e, al tempo stesso, è stata l’ennesima conferma dell’alto livello dei sistemi di controllo per il contenimento del Covid adottati nelle strutture ospedaliere aziendali, che consentono di affrontare qualunque emergenza nella massima serenità”.