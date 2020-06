Asp Trapani, cittadino alcamese dona Videolaringoscopio a P.O. di Alcamo

ALCAMO – Una nuova donazione destinata all’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero di Alcamo, “San Vito e Santo Spirito”.

Si tratta di un Videolaringoscopio di ultima generazione che consente l’intubazione del paziente da sottoporre ad anestesia generale in condizioni d’emergenza. Con l’ausilio di una telecamera collegata ad un monitor, è possibile visionare l’aditus laringeo del paziente anche quando le caratteristiche anatomico/morfologiche non permetterebbero l’intubazione tramite laringoscopia tradizionale.

L’attrezzatura medica è stata donata da un cittadino alcamese che ha preferito mantenere l’anonimato.

Soddisfazione ha espresso la direzione generale dell’Asp di Trapani: ”Questo gesto di grande generosità da parte di un cittadino della comunità alcamese è la conferma della costante solidarietà dimostrata in questi mesi verso quanti sono impegnati quotidianamente per garantire le migliori condizioni di salvaguardia della salute dei cittadini”.