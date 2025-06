Asp Trapani: completate procedure concorsuali in ginecologia, medicina trasfusionale, chirurgia e per biologi

TRAPANI – In arrivo nuovi medici per potenziare i servizi garantiti ai cittadini trapanesi. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha emanato le delibere a firma del direttore generale facente funzioni Danilo Palazzolo, con le quali si definiscono le procedure concorsuali in 4 discipline: Medicina Trasfusionale, Ostetricia, Chirurgia Generale e Biologi e, adesso, procederà con le assunzioni dei dirigenti medici. Si tratta in alcuni casi di tempo indeterminato, in altri incarichi libero professionali o a tempo determinato.

Nello specifico, per quanto riguarda la Medicina Trasfusionale, i posti a concorso per il tempo indeterminato erano 4 e le domande pervenute entro il termine ultimo per la loro presentazione sono state 21. Dopo le prove alle quali i candidati sono stati sottoposti, l’Azienda ha stilato ed approvato la graduatoria definitiva e completeranno la dotazione organica.

Per le altre discipline, si tratta di pubblicazione di graduatorie di lavoro autonomo dalle quali si attingerà per i prossimi due anni. Gli incarichi, infatti, consistono prevalentemente nell’espletamento delle attività necessarie al fine di garantire un’adeguata e costante erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito di pertinenza, evitando, in questo modo, l’interruzione dei relativi servizi e fronteggiando, allo stesso tempo, anche le emergenze e le urgenze.

Per l’avviso relativo a Ostetricia e Ginecologia sono state ammesse 21 domande per incarichi libero professionali. La definizione degli orari e delle modalità di esecuzione della prestazione sarà rimessa alle determinazioni del Direttore della singola struttura nella quale sarà rispettivamente espletata la collaborazione del professionista, nell’ambito del monte ore settimanale stabilito nel contratto per un massimo di 38 ore settimanali.

In Chirurgia Generale, invece, sono stati 19 i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione: 5 già in possesso della specializzazione e 14 iscritti all’ultimo e al penultimo anno del corso di formazione specialistica. La procedura selettiva ha natura dinamica, in quanto soggetta a periodica riapertura dei termini di partecipazione secondo le esigenze aziendali.

Per l’avviso relativo ai Dirigenti Biologi, sono pervenute 29 domande e adesso si procederà con assunzioni con contratto di tipo subordinato, a tempo determinato, del numero di professionisti necessari per l’espletamento delle varie mansioni svolte dagli stessi biologi.

Le graduatorie possono essere visionate sul sito aziendale.