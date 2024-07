Asp Trapani, Croce: ”Falso parlare di regressione del reparto di Diabetologia dell’ospedale di Marsala”

comunicato stampa Asp Trapani

lunedì 22 luglio 2024

TRAPANI – Con una nota ufficiale, il direttore generale dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce, replica a quanto affermato dall’onorevole Dario Safina sulla regressione del reparto di Diabetologia dell’ospedale Paolo Borsellino.

“E’ assolutamente falso affermare che ci sia una regressione della Unità operativa complessa Malattie endocrine e del ricambio della nutrizione dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

Con la recente assunzione di due giovani medici abbiamo potenziato l’organico del reparto, che non ha mai risentito di alcuna penalizzazione e anzi, stiamo già pianificando una serie di ulteriori iniziative volte ad accrescere il ventaglio di servizi all’utenza.

Non è stato registrato alcun disservizio, cure e servizi sanitari sono regolarmente garantiti, così come le visite periodiche ai pazienti in cura, gli screening e l’attività di prevenzione secondo i protocolli sanitari.

Gli ottimi livelli delle prestazioni del reparto, Centro di riferimento regionale per il Diabete e le Nuove Tecnologie, diretto dalla responsabile f.f. Maria Antonietta Scarpitta, sono stati sempre garantiti anche grazie alla dedizione e all’eccellente professionalità del personale sanitario che opera quotidianamente assicurando le migliori risposte ai bisogni dell’utenza, seppur con le criticità dovute alla carenza di personale medico comuni a tutta la sanità nazionale”. Lo ha affermato il direttore generale dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce.