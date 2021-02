Asp Trapani: domani sabato 20 febbraio prende il via la campagna vaccinale over 80

TRAPANI – Al via sul territorio trapanese la campagna di vaccinazione antiCovid per i soggetti ultraottantenni. A partire da domani, sabato 20 febbraio 2021, dalle 8 alle 18, la popolazione over 80 potrà sottoporsi al vaccino nelle Unità Vaccinali Covid operative nelle postazioni localizzate nei presidi ospedalieri di Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, […]

TRAPANI – Al via sul territorio trapanese la campagna di vaccinazione antiCovid per i soggetti ultraottantenni.

A partire da domani, sabato 20 febbraio 2021, dalle 8 alle 18, la popolazione over 80 potrà sottoporsi al vaccino nelle Unità Vaccinali Covid operative nelle postazioni localizzate nei presidi ospedalieri di Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, Pantelleria.

Inoltre, al fine di potenziare il servizio e offrire una sede più agevole da destinare alla vaccinazione di una vasta platea di popolazione, è stato allestito un ulteriore punto vaccinale nei locali della Parrocchia San Michele (Seminario Vescovile) adiacenti al Pronto Soccorso dell’Ospedale S.Antonio Abate a Trapani.

Saranno circa 400 gli anziani di tutta la provincia trapanese che, prenotati tramite il portale di Poste Italiane, riceveranno ogni giorno il vaccino, mentre sarà predisposta a breve la calendarizzazione per la vaccinazione over80 a domicilio.

Intanto è in fase di completamento la vaccinazione nelle comunità alloggio per anziani.

Il modello organizzativo dell’Asp di Trapani è coordinato da Gaspare Canzoneri, direttore dell’Unità operativa complessa Sanità Pubblica Epidemiologia Medicina Preventiva.