Asp Trapani: firma il contratto il nuovo direttore dell’Anatomia Patologica

TRAPANI – Questa mattina (16 settembre) ha firmato il contratto con il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Sabrina Pulvirenti, il nuovo direttore dell’UOC di Anatomia Patologica dell’ASP, Angelo Cassisa. Dati i tre mesi di preavviso dovuti, prenderà servizio al presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate il prossimo 1 novembre.

Cassisa, di origini trapanesi, si è laureato e specializzato in Anatomia patologica all’università di Bologna. Ha inoltre conseguito il diploma in “Dermapathology” a Francoforte. In atto è direttore dell’UOC Anatomia Patologica dell’AUSL Toscana Centro, da cui dipendono gli ospedali dell’hinterland fiorentino, gestendo circa 24 mila referti istologici annui. Cassisa si è classificato primo sia nella graduatoria dei titoli, che nel colloquio, nel concorso per direttore dell’UOC.

Soddisfatta Sabrina Pulvirenti: “La nostra azienda potrà così contare su un’eccellente professionalità, con una lunga esperienza nella materia. Sono certa che ci darà un prezioso contributo. Voglio infine ringraziare l’unità operativa Risorse Umane per la celere conclusione dell’iter concorsuale”.

Nella foto: da sinistra Pulvirenti, Cassisa, il direttore sanitario Danilo Greco, la responsabile delle Risorse Umane, Maria Scarpitta.