Asp Trapani: innovazione e sanita’ digitale presentate a Cernobbio

TRAPANI – Grande interesse per le iniziative di digitalizzazione dell’ASP di Trapani presentate ieri (19 febbraio) dal Commissario Straordinario, dott.ssa Sabrina Pulvirenti, alla III Edizione della Cernobbio School, dedicata al tema “Governare il Futuro del SSN”.

L’intervento ha messo in evidenza alcuni dei principali progetti di trasformazione digitale avviati dall’Azienda: implementazione della piattaforma di telemedicina; formazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 rivolta a MMG, PLS, strutture private accreditate e farmacisti; attivazione del gestionale di refertazione clinica per l’alimentazione del FSE 2.0; sperimentazione del Fascicolo del Personale Digitalizzato e sviluppo di un’Intelligenza Artificiale in ambiente locale, mirata a supportare l’appropriatezza prescrittiva, l’efficienza amministrativa e l’informazione ai cittadini tramite un nuovo sistema integrato nel portale istituzionale.

La relazione è stata presentata con una modalità innovativa, attraverso l’utilizzo di un Avatar AI, quale simbolo dell’integrazione tra visione strategica e strumenti tecnologici avanzati, avatar integrato dal dott. G. Ferrara della U.O.C. Servizi di Staff su input della dott.ssa Pulvirenti.

Il positivo riscontro registrato nel corso dell’evento, sia per le azioni descritte sia per la modalità di presentazione, conferma la validità delle azioni intraprese dall’ASP di Trapani, orientate a costruire una sanità sempre più digitale, efficiente, interoperabile e centrata sui bisogni dei cittadini.