Asp Trapani, malattie sessualmente trasmesse: al P.O. Paolo Borsellino è disponibile la pillola per la PreP

MARSALA – L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani potenzia l’offerta relativa al trattamento e alla profilassi delle malattie sessualmente trasmesse. Nell’ambulatorio di Malattie Infettive dell’Ospedale Paolo Borsellino è disponibile la pillola per la PrEP, Profilassi pre-esposizione, al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 sessualmente trasmessa

Si tratta di uno strumento aggiuntivo di prevenzione per le persone HIV-negative che abbiano comportamenti sessuali a rischio elevato ed è una misura di notevole impatto sulla sanità pubblica.

Lo specialista infettivologo può prescrivere la profilassi, in casi selezionati, dopo un counselling in cui verrà valutato il rischio effettivo, l’adesione ad un completo progetto di prevenzione delle infezioni a trasmissione sessuale e le eventuali controindicazioni.

La distribuzione del farmaco avviene unicamente da parte della farmacia ospedaliera su prescrizione dell’infettivologo senza alcun onere per l’utente. A seguito delle disposizioni nazionali e regionali, l’Asp di Trapani è fra le prime Aziende Sanitarie in Sicilia ad avere effettiva disponibilità del farmaco e ad avere già attivato il servizio.

“HIV e AIDS non sono la stessa cosa. L’infezione da HIV non curata può portare all’AIDS (Sindrome da immunodeficienza acquisita), che rappresenta lo stadio clinico avanzato dell’infezione causata dal virus dell’immunodeficienza umana (HIV) che si trova nel sangue, nelle secrezioni genitali e nel latte materno delle persone che hanno già l’infezione e che non si curano”, ha spiegato Pietro Colletti, direttore della UOC Malattie Infettive dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

Nel 2021, sono state riportate 1.770 nuove diagnosi di infezione da HIV pari a 3 nuovi casi per 100.000 residenti

L’incidenza più alta si riscontra nelle fasce d’età 30-39 anni

Più di 1/3 delle persone scopre di avere l’infezione troppo tardi a causa della presenza di sintomi minori o per malattia avanzata

La maggior parte delle nuove diagnosi è acquista per via sessuale

In Sicilia 139 nuovi casi di infezione da HIV nel 2021

Per prevenire l’infezione è necessario: