Asp Trapani, massimo impegno contro l’uso delle droghe: mercoledì 10 luglio conferenza stampa

TRAPANI – Il direttore generale dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce, mercoledì 10 luglio 2024 alle 9.15, presenterà alla stampa la pianificazione delle attività in programma sul territorio per contrastare l’uso delle sostanze stupefacenti, con particolare riferimento alle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) come Crack e Fentanyl, Krokodil.

Secondo i dati forniti dai Servizi per le Dipendenze (SerD), nel 2022, il numero di utenti presso i SerD della provincia di Trapani è aumentato significativamente rispetto al 2021, con un incremento notevole del numero di richieste di presa in carico:

SerD Alcamo: da 936 a 1045

SerD Trapani: da 574 a 1668

SerD Castelvetrano: da 446 a 566

SerD Marsala: da 934 a 987

SerD Mazara: da 1104 a 1224

L’incontro con i giornalisti, al quale partecipano il direttore generale, Ferdinando Croce e il capo dipartimento Salute mentale, Gaetano Vivona, è previsto per mercoledì 10 luglio 2024 alle 9.15 nella sede della Direzione generale dell’Asp di Trapani, via Mazzini,1.