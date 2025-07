Asp Trapani: nuove disposizioni di polizia mortuaria e trasporto salme

TRAPANI – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha implementato nuove procedure per la gestione della polizia mortuaria e necroscopica, in particolare sul trasporto, anche fuori comune, delle salme e dei cadaveri. Questo aggiornamento di competenze, frutto di un accordo tra il Dipartimento di Prevenzione, diretto da Francesco Di Gregorio e l’unità operativa di Medicina Legale, guidata da Antonino Passavanti, mira a semplificare e snellire le procedure per i cittadini, in un momento delicato quale è la perdita di un congiunto. La delibera emanata dal direttore generale facente funzioni dell’ASP, Danilo Palazzolo, adegua la normativa a quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2020 e il decreto attuativo n. 212/2022.

-Trasporto salma

Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione, o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione dalle 24 alle 48 ore all’obitorio o al servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate.

Il trasporto avviene prima dell’effettuazione della visita necroscopica ed a cassa aperta. A rilasciare questo certificato sono i medici curanti, convenzionati o quelli necroscopici dei presidi ospedalieri. I medici dipendenti del territorio non intervengono mai prima dell’effettuazione della visita necroscopica e non sono tenuti al rilascio, tranne casi eccezionali, quali, per esempio, i casi di ispezione cadaverica giudiziaria o qualche altra particolare situazione.

-Trasporto del cadavere

Dopo l’accertamento della morte con la visita necroscopica, in caso di decesso in una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, su richiesta dei congiunti e previo accertamento della morte, i cadaveri possono essere posti presso le strutture del commiato.

Al rilascio di questa certificazione sono deputati i medici curanti, dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso.

-Nulla osta trasporto salma fuori Comune

La prestazione è di competenza del Dipartimento di Prevenzione e rientra nelle disposizioni di polizia mortuaria. Per semplificare la procedura l’Asp consiglia che sia il medico della medicina legale che effettua la visita necroscopica a rilasciare anche il nulla osta per il trasporto fuori Comune ed evitare, tra l’altro, un ulteriore impegno di risorse umane ed economiche. Così anche nei presidi ospedalieri.

Per il trasporto invece della salma fuori Regione e nel caso di morte dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il nulla osta viene rilasciato dai medici del Dipartimento di Prevenzione.

Per quanto riguarda la puntura antiputrefattiva il servizio è assicurato dal Dipartimento di Prevenzione e si può limitare alle sole salme dirette all’estero o quando viene prescritta dal medico necroscopo, e con prodotto alternativo non cancerogeno.

Per il prescritto parere per la cremazione, la prestazione può essere effettuata sia dai medici del Dipartimento di Prevenzione sia dai medici della medicina legale.