Asp Trapani, Open week vaccinazioni da giovedì 22 a domenica 25 aprile dalle 8 alle 20

TRAPANI – Porte aperte da oggi, giovedì 22 aprile, sino a domenica 25 in tutti i Centri vaccinali dell’Asp di Trapani per gli over 80 (compresi quelli della classe di nascita 1941), che potranno vaccinarsi anche senza prenotazione. Tutti i soggetti in target d’età, possono recarsi direttamente nel centro di vaccinazione muniti di tessera sanitaria e documento di identità per ricevere la somministrazione del vaccino (Pfizer), dopo una prima valutazione del personale medico preposto alla compilazione di una scheda di anamnesi.

Sempre da giovedì 22 a domenica 25 aprile è nuovamente programmato l’Oper week Vaxzevria (AstraZeneca) rivolto ai soggetti non fragili in target d’età da 60 (anno di nascita 1961 compreso), a 79 anni anche senza prenotazione.

Al fine di velocizzare le procedure e diminuire i disagi e le attese dei cittadini, nei Centri vaccinali sono istituite due corsie di accesso alla vaccinazione: la prima riguarda i prenotati; la seconda i non prenotati. Di seguito l’elenco dei Centri di vaccinazione sul territorio:

Trapani – HUB provinciale vaccinale, c. da Cipponeri, via Salemi – dalle 8 alle 20

Trapani/Erice – Centro vaccinale San Michele, via Cosenza – Casa Santa – dalle 8 alle 20

Marsala – Centro vaccinale Campus Biomedico – dalle 8 alle 20

Castelvetrano – P.O. Vittorio Emanuele II, via Marinella – dalle 8 alle 20

Mazara del Vallo – Centro vaccinale, via Livorno – dalle 8 alle 20

Buseto Palizzolo – Centro vaccinale Centro Diurno, via San Vito (ex via Bonfiglio), dalle 8 alle 20.

Nei seguenti Centri di vaccinazione la somministrazione è aperta solo ai soggetti in età compresa tra 60 e 79 anni anche senza prenotazione:

Pantelleria – P.V.O. B. Nagar, Piazzale Vincenzo Almanza– venerdì dalle 14 alle 20/sabato e domenica dalle 9 alle 14

Alcamo – P.V.O. San Vito e Santo Spirito, Via Francesco Crispi,116 – dalle 14 alle 20

Salemi – P.V.O. Vittorio Emanuele III, Via Dante Alighieri, 15 – dalle 14 alle 20