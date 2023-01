Asp Trapani, potenziati servizi di Radiologia al P.O. Sant’Antonio Abate di Trapani

TRAPANI – L’Asp di Trapani rafforza l’offerta dei servizi forniti dall’Unità Operativa Complessa di Radiologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. In particolare, sono state potenziate le prestazioni di diagnostica per immagini ed ecografia muscolo- scheletrica interventistica, risonanza magnetica neuro e muscolo/scheletrica. L’iniziativa, volta a ridurre i tempi di attesa per l’esecuzione di esami di risonanza […]