Asp Trapani: prelievo organi all’ospedale di Marsala

MARSALA – Cresce la consapevolezza e la cultura della donazione in provincia di Trapani. Dopo che la scorsa settimana a Marsala era stato effettuato un prelievo di tessuti per una donazione di cornee, oggi, sempre al presidio ospedaliero “Paolo Borsellino”, é stato eseguito un prelievo di fegato, a scopo di trapianto. Il donatore, un uomo di 75 anni, era ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva, diretto da Roberto Mariscalco Inturretta, dove sono state eseguite le delicate procedure di accertamento della morte encefalica, che hanno visto il coinvolgimento di varie professionalità del presidio: anestesisti, neurologi e la direzione medica e quindi attivata la complessa macchina organizzativa del percorso donativo, seguito e coordinato da Federica Rodriguez, referente del Procurement di organi e tessuti della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione.

In stretta collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, è stato quindi possibile procedere all’intervento finale, eseguito dai chirurghi dell’ISMETT di Palermo, con la collaborazione del direttore e del personale della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, del complesso operatorio e dei tecnici di Neurofisiopatologia.

Dopo quasi dieci anni, questo rappresenta il secondo prelievo di organi eseguito nell’ospedale marsalase.

Un ringraziamento particolare da parte dell’ASP Trapani va ai familiari del paziente per questo gesto di straordinaria generosità, grazie al quale altre persone hanno oggi una concreta possibilità di continuare a vivere.