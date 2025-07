Asp Trapani: primo intervento chirurgico per malattia di Crohn addominale

TRAPANI – Eseguito con successo il primo intervento chirurgico in elezione per Malattia di Crohn addominale effettuato in A.S.P. di Trapani dall’équipe chirurgica dell’Unità operativa di Chirurgia Generale del presidio ospedaliero “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, diretta dal primario Pietro Fazio. Si è trattato di una ileite terminale di Crohn penetrante su cui è stata eseguita una resezione ileo-ciecale con tecnica mini-invasiva video-laparoscopica e anastomosi Kono-S.

Subito dopo è stato eseguito, su un secondo paziente, un intervento chirurgico per una neoplasia occludente insorta su ileite terminale di Crohn, anch’esso eseguito con tecnica mini-invasiva. Entrambi i pazienti hanno avuto un decorso regolare e sono stati già dimessi. Questi primi due casi di Chirurgia in elezione per malattia di Crohn addominale sono stati resi possibili grazie alla competenza di tutto lo staff dell’U.0.C. di Chirurgia e dell’ospedale, ma anche grazie alla presenza, da qualche mese, del dirigente medico Gaspare Solina che è un chirurgo esperto nel trattamento di questa patologia, grazie all’esperienza ultraventennale maturata all’ospedale Cervello di Palermo, da cui proviene.

Solina si è occupato di rafforzare la sinergia con l’U.O.C. di Gastroenterologia dell’Ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani, diretta da Simona Di Caro, e di indirizzare alcuni aspetti organizzativi interni per permettere I’esecuzione di questi interventi chirurgici secondo i più moderni standard. Inoltre, in questi mesi, è stata potenziata l’attività proctologica esistente alla Chirurgia di Mazara svolta principalmente dal dirigente medico Nicolò Falco, con l’istituzione dell’ambulatorio specifico per la localizzazione perianale della Malattia di Crohn.

Tutte queste iniziative rientrano nel più articolato progetto di potenziamento della gestione delle Malattie infiammatorie croniche intestinali (Malattia di Crohn e Rettocolite ulcerosa) voluto dalla Direzione strategica aziendale, volto a incrementare la necessaria multidisciplinarietà ed estenderla a tutta l’A.S P. (tramite mirato PDTA aziendale) in modo da allineare le prestazioni ai migliori standard e frenare la migrazione dei pazienti verso altri Centri regionali e nazionali.