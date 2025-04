Asp Trapani: rinnovata la rappresentanza sindacale aziendale

TRAPANI – Rinnovati all’Azienda sanitaria provinciale di Trapani i 45 componenti della R.S.U., la Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale, dopo le elezioni svoltesi il 14, 15 e 16 aprile 2025, dove sono stati chiamati al voto i circa 3.500 lavoratori del Comparto, sanitari e amministrativi.

Questa la distribuzione dei seggi:

CISL 20

FIALS 10

NURSIND 7

UIL 4

CGIL 2

NURSING UP 1

CISAL 1

“Un augurio di buon lavoro a tutti gli eletti – commenta il sostituto del Direttore generale Danilo Palazzolo – . In un momento di particolare attenzione mediatica per l’Azienda come questo, è ancor più importante il ruolo dei rappresentanti dei nostri dipendenti, che esprimono virtualmente la volontà della nostra comunità”.