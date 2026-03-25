Asp Trapani: siglato accordo per gli specialisti ambulatoriali nelle Case di comunità

TRAPANI – Una rete di medici specialisti a servizio dei cittadini nelle Case della Comunità per mettere l’utente al centro dell’offerta sanitaria. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, prima in Sicilia, ha siglato un accordo con le AFT, le Aggregazioni funzionali territoriali, degli specialisti ambulatoriali, per garantire l’assistenza ai cittadini nelle nuove strutture sanitarie e completando gli accordi, dopo quelli con le AFT dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

L’intesa è stata siglata dal commissario straordinario dell’Asp Trapani, Sabrina Pulvirenti, e dai vertici provinciali del SUMAI Assoprof, il sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionisti dell’Area sanitaria, rappresentato da Angelo Zuppardo, specialista ambulatoriale in Ortopedia e segretario provinciale, da Floriana Battaglieri, specialista ambulatoriale in Neurologia oltre che vice-segretario e da Stefano Di Graziano, specialista ambulatoriale in Odontoiatria e tesoriere.

Le Aggregazioni funzionali territoriali rappresentano la nuova visione della sanità territoriale, dove non è più il cittadino ad avere bisogno e chiedere le singole prestazioni, ma sarà il sistema sanitario che si metterà al servizio dei bisogni dell’utente, ribaltando l’impostazione dell’offerta sanitaria. Tutti i professionisti opereranno all’interno delle Casa della Comunità e, pertanto, saranno proprio i medici ad occuparsi del cittadino. L’utente si recherà nella Casa della Comunità e verrà guidato dagli infermieri di comunità, i quali avranno il compito di accoglierli, indicando il percorso da seguire.

“Verranno assicurate una migliore programmazione e una migliore gestione – spiega Angelo Zuppardo, segretario provinciale del SUMAI Assoprof -, garantendo al cittadino una risposta sanitaria più qualificata e rapida. Verranno superati tanti passaggi che potrebbero permettere di avere le risposte nella stessa giornata, evitando il formarsi delle liste d’attesa, dei ritardi e delle ri-prenotazioni. In questo modo non verranno più ripetuti gli esami e avremo una ottimizzazione dell’intero servizio”.

“Questo accordo è la migliore risposta a quanti sostengono che le Case di Comunità saranno delle cattedrali nel deserto – sottolinea Sabrina Pulvirenti, commissario straordinario dell’Asp Trapani -. I nostri medici, assieme a quelli di medicina generale, ai pediatri ed agli specialisti, hanno siglato un accordo che cambia il punto di vista della sanità. Saranno loro a dover girare intorno al cittadino”.

L’alleanza tra i professionisti rappresenta una nuova visione della presa in carico globale, per dare una risposta appropriata ed efficace e le nuove AFT copriranno i Distretti di Trapani, con le isole Egadi, Alcamo, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala e Pantelleria. L’accordo tra l’Asp e gli specialisti è stata perseguita, con tenacia e lungimiranza, anche grazie all’impegno e alla dedizione del dottore Luca Ezio Fazio, responsabile aziendale del PNRR e del D.M. 77.