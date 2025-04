Asp Trapani: sorteggiata la commissione per il primario di Anatonia Patologica

TRAPANI – Questa mattina (28 aprile), nei locali della Direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, si è riunita la commissione aziendale che ha proceduto al sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico, quinquennale, di “direttore di struttura complessa per la U.O.C. di Anatomia Patologica del Presidio ospedaliero di Trapani“.

La commissione esaminatrice risulta così composta: dal Direttore sanitario aziendale, Danilo Greco, come componente di diritto, e da tre direttori di struttura complessa di Anatomia Patologica: Daniela Onnis (ARNAS G. Brotzu- Sardegna), Giuseppe Calvisi (ASL1 – Abruzzo) e Alessandra Calcinai (Azienda USL Toscana Centro).

Sono sei le domande di partecipazione pervenute entro il 12 aprile, data di scadenza del bando emanato dall’ASP Trapani. L’Azienda aveva ricevuto il via libera, dall’Assessorato regionale alla Salute, alla pubblicazione dell’avviso lo scorso 4 marzo.