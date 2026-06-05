Ass. Triolo: “Dopo oltre due anni di buio, a Partanna presto le luci torneranno ad accendersi”

PARTANNA – L’assessore Luca Triolo chiarisce che le “tenebre” di Parranna saranno sconfitte. Ecco quanto ha ribadito:

“Questa mattina (5 giugno) ho effettuato un sopralluogo in via Castelvetrano e nell’area PIP di contrada Vallesecco, dove sono finalmente iniziati i lavori per il ripristino dell’illuminazione pubblica.

Per troppo tempo cittadini, lavoratori e imprese hanno dovuto convivere con una situazione di grave disagio e insicurezza. Oggi, invece, c’è un cantiere aperto e un risultato concreto che prende forma.

Grazie a un finanziamento di 150.000 euro, ottenuto attraverso un emendamento regionale del Movimento 5 Stelle, si sta restituendo luce, sicurezza e dignità a due aree strategiche per la viabilità e lo sviluppo economico di Partanna con il ripristino delle linee elettriche danneggiate dai furti, la

riattivazione dell’intero impianto di illuminazione pubblica. Ci saranno

più sicurezza per chi percorre ogni giorno questa importante arteria stradale e una

maggiore efficienza e servizi per le attività produttive dell’area PIP.

Tra pochi giorni, dove per oltre due anni c’è stato il buio, tornerà la luce.

Non è soltanto l’accensione di alcuni lampioni. È il segnale concreto che gli impegni assunti possono essere mantenuti, che le risorse pubbliche possono trasformarsi in opere e che i problemi possono essere risolti quando c’è la volontà di farlo.

Dalle richieste dei cittadini ai finanziamenti ottenuti. Dai finanziamenti ai lavori. Dai lavori, finalmente, alla luce. I fatti valgono più di mille parole”.