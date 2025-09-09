Assegnato ad Agata Sandrone Presidente BCsicilia di Isola delle Femmine il “Premio Federico II”

ISOLA DELLE FEMMINE – Assegnato ad Agata Sandrone, Presidente di BCsicilia di Isola delle Femmine, nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Palazzolo Acreide il “Premio Federico II”.

Il premio è un riconoscimento che celebra l’eccellenza in vari ambiti, ispirandosi alla figura dell’imperatore Federico II, noto per il suo amore per la cultura. Sono diverse le iniziative che portano questo nome, spesso legate alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse, con un focus particolare su cultura, arte, spettacolo e moda.

Questa la motivazione del premio assegnato ad Agata Sandrone: “Eccellenza Siciliana nella realizzazione di cappelli di alta moda che richiamano lo stile siciliano dei primi del Novecento e per le attività culturali svolte all’interno dell’associazione di BCsicilia della sede di Isola delle Femmine e in particolare su Palermo e nelle varie città siciliane. Il premio è stato consegnato dalla dottoressa Rosaria Maira sovrintendente della Polizia di Stato.

Nella foto Agata Sandrone mentre riceve il premio.