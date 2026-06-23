Assemblea diocesana di chiusura anno associativo 2025-26

PARTANNA – E’ stata celebrata Sabato 20 giugno 2026, presso il Salone dell’Immacolata della Chiesa Madre di Partanna, l’Assemblea Ordinaria Diocesana di fine anno associativo 2025-26 dell’Azione Cattolica diocesana, un momento atteso e partecipato che ha segnato la conclusione del cammino associativo annuale.

La presidente diocesana Enza Luppino ha aperto l’incontro dando il benvenuto ai presenti

e ripercorrendo il cammino formativo dell’anno, un percorso iniziato a livello nazionale con riflessioni che hanno aiutato a leggere con maggiore profondità la realtà e l’esperienza dei nostri territori. Un itinerario che ha trovato ulteriore ricchezza negli incontri territoriali, dove le comunità hanno potuto condividere vissuti, intuizioni e prospettive.

Molti sono stati i punti di riflessione da valutare per affrontare un cambiamento radicale che sta avvenendo nelle parrocchie e nella Chiesa in generale.

A guidare la riflessione dell’assemblea è stata Dalila Ardito, Consigliere Nazionale di Azione

Cattolica, che ha accompagnato i

partecipanti in un percorso di consapevolezza e rinnovata responsabilità. La sua presenza

ha permesso di rileggere il cammino associativo alla luce delle sfide del tempo presente, offrendo strumenti e stimoli per continuare a crescere come comunità corresponsabile.

L’incontro si è svolto in un clima di intensa partecipazione. Uno dei passaggi più significativi ha riguardato i giovani.

L’assemblea si è chiusa in un clima di gratitudine e rinnovato entusiasmo.