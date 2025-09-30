Assemblea Diocesana di inizio anno associativo 2025-2026

CAMPOBELLO DI MAZARA – E’ stata celebrata Sabato 27 ottobre 2025, presso i locali della Parrocchia S. Giovanni Battista di Campobello di Mazara, l’Assemblea Ordinaria Diocesana di inizio anno associativo 2025-26 dell’Azione Cattolica Italiana diocesi di Mazara.

L’Assemblea è iniziata con i saluti della Presidente Enza Luppino che ha presentato i nuovi assistenti spirituali dell’associazione: Don Antonino Gucciardi assistente unitario e del settore adulti, Don Giacomo Putaggio assistente A.C.R. e don Giuseppe Favoroso assistente settore Giovani.

Dopo i saluti Don Antonino Gucciardi ha presentato l’icona biblica che quest’anno accompagnerà gli associati nel loro percorso formativo: il brano biblico di Matteo 17,1-8 “La trasfigurazione di Gesù”.

Dopo la presentazione del brano biblico l’assemblea si è divisa in gruppi per un momento di confronto sui pesi/carichi, che l’associazione chiede di portare.

Nella seconda parte dell’assemblea sono stati presentati i testi che accompagneranno i vari settori nel percorso formativo: