Assemblea Nazionale Pd : Vella, attenzione per il Recovery fund al Sud

ROMA – “Chiedo che il partito nazionale (Pd) ponga attenzione per la spesa del Recovery fund al Sud. È forse l’ ultima occasione perché l’Europa inizi a diventare Stati Uniti d’Europa”.

Lo afferma Daniele Vella componente dell’assemblea nazionale del Pd intervenendo per primo subito dopo la relazione del Segretario nazionale Enrico Letta.

“Il Pd con la sua azione – continua Vella – faccia da raccordo con il Governo per sostenere gli Enti Locali ed i loro bilanci, perché sono gli enti locali i punti di riferimento più vicini alle persone”.

“Infine – conclude – ma non per importanza, pieno sostegno alla battaglia sui diritti civili, perché il tempo passa per tutti e con il tempo vanno via i sogni di tante persone a cui oggi non sono riconosciuti i diritti che meritano”.