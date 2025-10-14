Assemblea ordinaria dell’Azione Cattolica. Apertura anno associativo 2025-2026

MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata venerdì 10 ottobre, presso la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo, l’Assemblea Ordinaria di Azione Cattolica per dare il via al nuovo anno associativo 2025-26.

L’Assemblea è iniziata con i saluti del presidente Alberto Alagna che ringraziando i presenti ha introdotto gli argomenti dell’incontro.

In seguito il presidente ha presentato il percorso formativo dei vari settori

Nell’ultima parte dell’Assemblea sono stati presentati i cammini formativi dei vari settori e le guide di riferimento:

Settore Adulti: Alta definizione.

Settore Giovani: Passaggi di Stato.

Settore Giovanissimi: Non ci credo!

Articolazione A.C.R.: C’è spazio per te!

I prossimi impegni associativi parrocchiali saranno:

15.10.2025 – Basilica Cattedrale ore 18.30 partecipazione alla Celebrazione per la consegna del mandato Pastorale da parte del Vescovo;

18-19.10.2025 – Campo del Settore Adulti presso la Casa per ferie Fondo Auteri di Valderice;

26.10.2015 – Festa del Ciao Diocesana presso il Seminario Vescovile;

08.11.2025 – Inizio attività parrocchiali per tutti i settori.

