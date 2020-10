Assemblea PD Partanna: nominati presidente e direttivo della segreteria locale

PARTANNA – Il Circolo del Partito Democratico di Partanna si è riunito in assemblea telematica in data 25 Ottobre. Diverse le tematiche affrontate, e tra queste di rilievo é stata la tematica del lavoro e dei cambiamenti che la pandemia sta portando nel modo di concepire l’attività lavorativa attraverso l’affermazione di nuove forme di impiego […]

PARTANNA – Il Circolo del Partito Democratico di Partanna si è riunito in assemblea telematica in data 25 Ottobre.

Diverse le tematiche affrontate, e tra queste di rilievo é stata la tematica del lavoro e dei cambiamenti che la pandemia sta portando nel modo di concepire l’attività lavorativa attraverso l’affermazione di nuove forme di impiego e di strumenti atti a favorire lo svolgimento delle mansioni a distanza. Opportunità e problematiche che hanno portato anche ad una riflessione sul recente incidente avvenuto sulla statale 118 e che ha coinvolto i passeggeri di un autobus di linea, quasi tutti lavoratori pendolari. La discussione ha portato all’approvazione dell’istituzione della figura del “Responsabile del Lavoro”, assegnando la delega al Segretario Michele Gullo.

L’Assemblea ha inoltre approvato la nomina di Anna Maria di Carlo a Presidente dell’Assemblea di Circolo, nonché la costituzione di un direttivo di segreteria locale composto dal Vice Segretario Antonino Mario La Commare e dal Tesoriere Marco Chiriatti, che affiancheranno il Segretario Gullo nelle attività di gestione e amministrazione del Circolo di Partanna.

In via generale sono state affrontate problematiche della cittadina partannese e i possibili piani di azione politico/amministrativa per migliorare l’attuale situazione dei servizi come la rete idrica, il verde pubblico e il decoro urbano.

Infine, in ottica post-emergenziale e di presenza sul territorio, sono state vagliate varie possibilità ai fini dell’istituzione di una sede del Circolo cittadino, per meglio gestire la campagna di tesseramento.

Non ultimo per importanza, é stata iniziata la discussione che porterà all’intitolazione del Circolo ad una personalità distintasi in passato per la sua azione politica e umana che possa rappresentare il Partito Democratico di Partanna.