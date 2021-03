Associazione Cattolica: incontro di formazione del settore adulti

MAZARA DEL VALLO – Si è svolto domenica 28 febbraio alle ore 16.00, in diretta sulla pagina Facebook e canale You Tube dell’Azione Cattolica della Diocesi di Mazara del Vallo, un incontro di Formazione del Settore Adulti.

L’incontro organizzato dai Vicepresidenti Alberto Alagna e Maria Caracci è scaturito

dalla necessità di raggiungere in qualche modo tutte quelle persone che per via della

pandemia Covid-19 si trovano isolati in casa in situazione di solitudine e sofferenza per

mancanza di relazioni umane.

L’evento è iniziato con i saluti della Presidente Diocesana Enza Luppino che ha detto:

“La cura dell’altro non è semplicemente altruismo, cioè far del bene all’altro, ma aver cura

anche della fragilità che sento dentro di me e che ho anche io. Una cura del mio Essere

per prendermi cura degli altri. Conoscere e curare se stessi per trasformare il nostro agire

verso gli altri superando l’individualismo e la chiusura”. A moderare l’incontro è

stato Gino Gandolfo Vice Presidente del Settore Adulti della Delegazione

Regionale.

Il momento di spiritualità e’ stato condotto da don Davide Chirco, Direttore dell’Ufficio

Diocesano per la Pastorale delle Vocazioni che ha commentato il cap. II dell’enciclica e la

parabola del Buon Samaritano.

L’incontro di formazione si è concluso con i saluti della Vice Presidente del Settore Adulti

Maria Caracci.