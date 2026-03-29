Assostampa: “Bene nascita nuova tv, ma con garanzie su regole e lavoro

TRAPANI – Assostampa Trapani guarda con favore la nascita di una nuova realtà editoriale come “West Sicily” nel povero panorama televisivo del territorio. In un momento così difficile per l’informazione trapanese ogni nuova iniziativa può essere una boccata d’ossigeno a favore del pluralismo dell’informazione e una potenziale opportunità occupazionale.

Tuttavia il legittimo entusiasmo deve andare di pari passo con il rispetto dei diritti dei giornalisti che vi lavorano, diritti che vanno garantiti sin da subito, tramite contratti di lavoro previsti dalla normativa (Aeranti Corallo per i pubblicisti e Fsni-Fieg per i professionistj) senza deroghe, senza dilazioni, senza uso improprio di collaborazioni e senza inquadramenti al ribasso economico, a tutela delle professionalità che verranno utilizzate.

Ricordiamo che il legame con il territorio si esprime solo attraverso il racconto dei fatti di cronaca ma prima di tutto con il rispetto delle regole, in primis quelle sulla professione giornalistica, ma senza tralasciare quelle sul lavoro (sicurezza e igienico-sanitarie) per i lavoratori che operano nell’emittente.

Le recenti esperienze editoriali televisive hanno insegnato purtroppo che l’attenzione, la cautela e la regolarità dei contratti fanno sì che non si vada incontro a fallimenti o a meteore che mettono a rischio la stabilità del lavoro e la dignità della professione.

Auspichiamo quindi massima trasparenza e mettiamo in guardia da logiche di sfruttamento, tramite stage, per coprire posizioni lavorative, possibili solo già in presenza di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oltre a compensi adeguati.

Questo sindacato quindi vigilerà sull’applicazione delle norme e il rispetto delle regole, la Segreteria provinciale è disponibile ad un confronto con la proprietà per stabilire basi solide e contratti legittimi e trasparenti perché non esiste una buona informazione senza lavoro dignitoso.