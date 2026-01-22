Assostampa: “Il Comune di Trapani rispetti le norme sull’informazione pubblica”

TRAPANI – Ennesimo escamotage delle amministrazioni degli enti locali in provincia di Trapani sull’informazione pubblica. E’ quanto evidenzia la Segreteria provinciale di Assostampa. L’Amministrazione comunale di Trapani, senza ufficio stampa, utilizza per i suoi comunicati stampa, con tanto di dichiarazioni di sindaco e assessori, un giornalista facente parte di una società di eventi e comunicazione, la Notorius Event & Management, individuata dal Distretto Socio Sanitario D50, di cui Trapani è comune capofila, tramite trattativa “MePA — Acquisti in Rete PA Consip” con operatore economico abilitato e qualificato per il servizio di comunicazione”.

“Un affidamento dei servizi di comunicazione distrettuale”, ci ha dichiarato il D50, ma in una categoria inusuale come è quella “merceologica MEPA Marketing, comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato”.

Non riguarda però l’informazione istituzionale, prevista dalla Legge 150/2000, che prescrive che questa attività vada svolta solo dagli uffici stampa dell’Ente e gli addetti stampa “non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche”.

L’ultimo caso, rileva Assostampa, è un comunicato stampa riguardante una determina per “una procedura comparativa, finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per lo sviluppo di una co-progettazione mirata alla rifunzionalizzazione sociale del bene confiscato alla criminalità organizzata sito a Trapani Via Dalmazia n.1 da destinare a centro per donne vittime di violenza”, emanata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Trapani, ing. Orazio Amenta. Un comunicato contenente dichiarazioni dello stesso Amenta, del sindaco Giacomo Tranchida, dell’assessore alle Pari Opportunità Giulia Passalacqua, di Giuseppe Virzi, assessore del Comune al D50, e di Marilena Cricchio, coordinatrice responsabile del Distretto D50.

Questo, sottolinea il sindacato unitario dei giornalisti, mentre non sia stato mai assunto, caso unico in Italia, il vincitore del concorso di giornalista pubblico indetto dal comune e con un portavoce nominato dal Sindaco che si occupa di inserire interviste e dichiarazioni sui social media istituzionali dell’Ente.

“Ci aspettiamo adesso – commenta il segretario di Assostampa Vito Orlando – che questa società faccia i comunicati anche per i sindaci di Erice, Custonaci, San Vito lo Capo, Paceco, Buseto Palizzolo, Valderice, tutti facenti parte del Distretto e tutti senza ufficio stampa”.