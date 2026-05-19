Assostampa Trapani incontra giornalisti e tecnici di Core Tv

TRAPANI – Visita della segreteria provinciale di Assostampa Trapani, ai nuovi locali della CORE TV, la nuova emittente locale che partirà nelle prossime settimane sul digitale terrestre, coprendo sei province della Sicilia.

Il segretario Vito Orlando e la tesoriera Mariza D’Anna hanno incontrato il direttore Nicola Baldarotta, la vice direttrice Chiara Conticello, entrambi iscritti ad Assostampa, e giornalisti e tecnici soci della cooperativa.

Infatti editore di questo nuovo progetto editoriale sono gli stessi operatori, costituiti in cooperativa, aderente a Confcooperative.

Soddisfazione è stata espressa dai dirigenti del sindacato unitario dei giornalisti siciliani, per la decisione di applicare il contratto collettivo di lavoro Aeranti Corallo – Fnsi, che tutela i teleradiogiornalisti sotto gli aspetti normativi ed economici, e per l’ampia strutturazione del palinsesto, con dirette tv che partiranno già la mattina.

Ma soprattutto – evidenzia il sindacato – perché in un momento in cui le tv della provincia, da Trapani, a Mazara del Vallo, ad Alcamo, stanno purtroppo spegnendo il segnale del digitale terrestre, nuove iniziative editoriali come CORE TV danno voce a quell’informazione plurale che è presidio di libertà e di democrazia. Quando poi giornalisti e tecnici sono editori di se stessi, il loro esclusivo interesse diventa quello dei cittadini/spettatori.