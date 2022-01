Assunti un agente di polizia municipale e un componente dell’Ufficio di staff del sindaco

SAN VITO LO CAPO – Un nuovo agente di polizia municipale ed un componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco sono entrati in servizio il primo gennaio scorso al Comune di San Vito Lo Capo. Si tratta di Antonia Badalucco, laureata in Giurisprudenza ed abilitata all’esercizio della professione forense, risultata vincitrice del concorso per titoli ed esami […]

SAN VITO LO CAPO – Un nuovo agente di polizia municipale ed un componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco sono entrati in servizio il primo gennaio scorso al Comune di San Vito Lo Capo. Si tratta di Antonia Badalucco, laureata in Giurisprudenza ed abilitata all’esercizio della professione forense, risultata vincitrice del concorso per titoli ed esami indetto dal Comune di San Vito Lo Capo nel 2020; e del dottor Giuseppe Pappalardo, laureato in Scienze politiche e relazioni internazionali all’Università di Palermo, consulente nel settore finanziario per società ed istituti di credito, con esperienza formativa negli Enti Locali ed in particolare per la Prefettura di Trapani.

I dottori Antonia Badalucco e Giuseppe Pappalardo hanno firmato i loro contratti di lavoro, rispettivamente a tempo indeterminato full time e a tempo determinato part time, alla presenza del sindaco Giuseppe Peraino e del vicesindaco ed assessore alla polizia municipale Franco Valenza.

“L’anno 2022 – dice il sindaco Giuseppe Peraino – inizia sotto i migliori auspici grazie all’ingresso di due nuove figure professionali al servizio del nostro Comune e della nostra comunità. Con l’assunzione della vigilessa Antonia Badalucco viene incrementato il comparto della polizia municipale, un presidio fondamentale per garantire la vivibilità sociale e la sicurezza urbana. In primavera – aggiunge il sindaco – assumeremo un’altra unità, sempre grazie al concorso che questa amministrazione ha indetto lo scorso anno per far fronte, in maniera strutturale, al problema della carenza di organico di agenti di polizia municipale, che si manifesta in particolar modo nella stagione balneare, quando San Vito Lo Capo diventa meta di attrazione turistica. A supportare il comparto ci saranno anche la prossima estate 6 vigili stagionali, part time e a tempo determinato, vincitori di un altro concorso”.

Il sindaco Peraino, a nome di tutta l’amministrazione comunale, augura buon lavoro alla dottoressa Badalucco e al dottor Pappalardo che affiancherà l’ufficio di staff a supporto della sua azione amministrativa.