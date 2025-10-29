Atria si dimette per lasciare il posto ad un nuovo assessore proveniente dalla Democrazia Cristiana

PARTANNA – L’assessore alle Finanze e al Bilancio del comune di Partanna, Massimiliano Atria, ha aspettato la seduta del consiglio comunale di ieri (28 ottobre 2025) per dichiarare le sue dimissioni da assessore e rendere pubblico quanto già era abbondantemente circolato, per fare posto nell’amministrazione ad un nuovo assessore proveniente dalla Democrazia Cristiana che, forte dei suoi tre consiglieri in consiglio comunale, lo aveva a viva forza richiesto: si parla senza troppi peli sulla lingua di Paolo Li Causi, primo dei non eletti entrato in consiglio comunale dopo le dimissioni di consigliere comunale di Atria quando due anni e mezzo fa fu chiamato a ricoprire la carica di assessore dal sindaco Francesco Li Vigni. Atria non ha mancato di ribadire che due anni e mezzo fa è stato eletto consigliere a sostegno di una giunta civica che strada facendo si è politicizzata (oggi con due partiti di centrodestra e due partiti di centrosinistra). Atria non a caso a questo punto del suo intervento ha pubblicamente apprezzato, con humour amaro, il test sul colore politico dell’amministrazione comunale pubblicato su Kleos di ottobre. Il primo cittadino in consiglio si è affrettato ad evidenziare che a dover dimettersi da assessore è stato Atria per decisione della Lega che ha scelto di mantenere come assessore in carica l’altro esponente della Lega, Filippo Inzerillo, fedelissimo dell’on. Mimmo Turano. Atria, che lascia l’incarico pur con la competenza nel settore che gli hanno riconosciuto non solo il sindaco e la sua maggioranza, ma anche i consiglieri di opposizione, sarà chiamato ad una carica di super consulente, sostenuta dall’on. Turano.