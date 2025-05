“Attenzione all’amianto”, campagna di prevenzione dell’Asp Trapani

TRAPANI – L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, promuove la campagna di sensibilizzazione “Attenzione all’amianto”, un materiale che, seppur messo al bando nei primi anni ‘90, costituisce ancora uno dei maggiori pericoli per la salute pubblica. Occorre, dunque, saper individuare i luoghi in cui è possibile imbattersi con esso, ad iniziare dalle nostre case, ed essere informati sui comportamenti corretti da tenere.

Studi scientifici hanno, infatti, evidenziato una correlazione tra l’inalazione delle fibre di amianto ed una serie di malattie dell’apparato respiratorio, come il mesotelioma pleurico ed il carcinoma polmonare.

Nel banner vengono indicati i punti in cui è possibile riscontrare la presenza di amianto in un edificio: isolanti e coibentazioni, linoleum e manti di copertura. Viene anche spiegato che cosa non bisogna fare in questi casi: toccare, rompere o raschiare il materiale, raccomandando a TUTTI di non inalare le fibre di amianto.

La campagna di sensibilizzazione “Attenzione all’Amianto” è realizzata dall’ASP nell’ambito del Piano di regionale di Prevenzione 2020-2025 dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla U.O.C Tutela della Salute e Sicurezza negli Ambienti di lavoro (SPRESAL). Tel. 0923.543022, mail: spresal@asptrapani.it