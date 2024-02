Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. “Scuole Sicure” 2023/2024

TRAPANI – Sottoscritto dal Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, e dal Sindaco del Comune di Salemi, Domenico Venuti, il protocollo d’intesa finalizzato a dare avvio sul territorio comunale alla campagna “Scuole Sicure” per l’anno scolastico 2023-2024, finanziata dal Ministero dell’Interno a valere sul fondo per la sicurezza urbana.

Il progetto elaborato dal Comune di Salemi, che ha ricevuto il parere favorevole dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il contrasto del fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici grazie anche all’impegno profuso da tutte le componenti del sistema sicurezza, alle famiglie degli studenti e alla società civile.

Gli interventi previsti interesseranno in particolare tre scuole ricadenti nel territorio comunale: il liceo Classico Statale Francesco D’Aguirre, l’Istituto Tecnico Commerciale e l’Istituto Comprensivo Statale G. Garibaldi-G. Paolo II.

La progettualità prevede l’ampliamento dell’attuale sistema di videosorveglianza urbana con l’installazione di nuove telecamere che aumenteranno il raggio di visualizzazione delle zone esterne limitrofe ai predetti istituti, l’intensificazione delle attività di controllo delle scuole attraverso l’impiego di personale di Polizia Municipale nonché dei percorsi formativi di prevenzione e sensibilizzazione del disagio e della devianza legati al consumo di droga attraverso un ciclo di incontri con gli studenti.