Attività di prevenzione rischio meteo-idrogeologico e idraulico.Riunione in Prefettura – Preallertato il centro Coordinamento Soccorsi

TRAPANI – Nella giornata odierna (19 gennaio), presso la Prefettura di Trapani, in stretta collaborazione con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana e con il Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani, si sono tenute diverse riunioni operative, finalizzate a fronteggiare l’arrivo di condizioni atmosferiche avverse, in seguito all’emissione del bollettino regionale, con il quale è stata segnalata un’intensa perturbazione in arrivo sulla Sicilia Occidentale, con piogge abbondanti, venti forti e mareggiate.

Alla seduta hanno preso parte il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana, il Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani, il Libero consorzio Comunale di Trapani, le Amministrazioni Comunali, le Forze dell’Ordine, l’Esercito, le Capitanerie di Porto, l’ASP e il SUES 118, il Centro S.A.R, il Soccorso Alpino e Speleologico Sicilia Centro Occidentale, l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, l’ANAS, l’ENEL e ITALGAS.

Nell’occasione, è stato rivolto l’invito a voler prestare la massima attenzione rispetto a situazioni che possano costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, adottando ogni utile misura volta alla salvaguardia della popolazione e delle infrastrutture, nonché promuovendo ogni utile iniziativa utile alla mitigazione di possibili criticità derivanti dall’impatto sui territori dei fenomeni, a cominciare dall’attuazione delle misure previste nella pianificazione di protezione civile.

A tal fine, è stata richiamata l’attenzione sulle Raccomandazioni trasmesse dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con particolare riferimento alla messa in atto di comportamenti prudenti quali la limitazione degli spostamenti e del divieto di transito nei pressi di zone alberate, la guida con prudenza specie nei tratti stradali esposti, in particolar modo all’uscita delle gallerie e sui viadotti, la sistemazione di tutti gli oggetti che nelle abitazioni o luoghi di lavoro si trovino nelle aree aperte esposte agli effetti del vento, l’attento monitoraggio delle zone costiere, con eventuale inibizione della sosta su moli e pontili, il divieto dell’uso di imbarcazioni, con raccomandazione di rinforzare preventivamente gli ormeggi e le strutture presenti su spiagge e aree portuali.

In via precauzionale, in quasi tutti i comuni del trapanese è stata disposta la chiusura di tutte le scuole, dei parchi, delle ville comunali, degli impianti sportivi e dei cimiteri e sono state previste limitazioni al transito nelle aree più esposte a rischio a causa del vento forte. Le popolazioni dei vari comuni, con particolare riferimento a quelli costieri, sono state sensibilizzate a limitare gli spostamenti e a non transitare sul lungomare.

I Sindaci sono stati invitati a mettere in atto tutte le strutture disponibili, a curare l’informazione alla popolazione in ordine ai rischi presenti nel territorio di rispettiva competenza e a garantire la circolarità delle informazioni, comunicando eventuali criticità alla Prefettura.

La situazione è attentamente monitorata.