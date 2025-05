Attivo a Mazara del Vallo ambulatorio ASP per diagnosi e trattamento della Spasticità

MAZARA DEL VALLO – All’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, è attivo un ambulatorio di Spasticità e rigidità muscolare, all’interno del quale viene effettuata infiltrazione con tossina botulinica. Il responsabile dell’ambulatorio è Marco Rubino, specialista in Neurofisopatologia. Dipende dal reparto di Neurologia, diretto da Antonino Scarpitta.

E’ stato attivato per la presa in carico e il trattamento delle rigidità muscolari e della spasticità, conseguenti a molte patologie neurologiche, come malattie cerebrovascolari acute, malattie traumatiche del sistema nervoso centrale, malattie neurodegenerative e infiammatorie (sclerosi multipla).

I trattamenti con tossina botulinica vengono effettuati con tecnica eco-guidata, una tecnica che permette massima accuratezza diagnostica, precisione infiltrativa e sicurezza di esecuzione.

L’utenza può accedere ai servizi direttamente mediante il reparto o tramite associazioni per la sclerosi multipla, il Parkinson, la distonia, e case di cura o reparti di riabilitazione.

Questo ambulatorio dell’ASP Trapani è centro di riferimento regionale nella rete del PDTA (percorso diagnostico terapeutico assistenziale) della spasticità della Regione Siciliana, e inserito nella Rete italiana tossina botulinica (RITB).