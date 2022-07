Atto vandalico alla sede della Uil Sicilia e Area Vasta a Palermo. Solidarietà al gruppo dirigente regionale

PALERMO – Il segretario generale Tommaso Macaddino, a nome di tutto il gruppo dirigente della Uil di Trapani, condanna fermamente il vile atto vandalico perpetrato ai danni dell’edificio che a Palermo ospita gli uffici della Uil Sicilia, i cui muri sono stati imbrattati con scritte offensive.

“Alla segretaria generale della Uil Sicilia e Area vasta Luisella Lionti, e al gruppo dirigente, la nostra vicinanza e solidarietà – afferma Macaddino -. Un gesto che dimostra ignoranza da parte di chi lo ha compiuto e che nella sua viltà non farà compiere alla Uil nemmeno un passo indietro nella sua azione quotidiana di difesa dei lavoratori, dei pensionati e di chi è in cerca di occupazione. Uomini e donne in questo sindacato, con dedizione e orgoglio si impegnano con costanza nella tutela dei diritti delle persone. E continueranno a farlo senza timore alcuno”.

Piena solidarietà della Cisal: “Le scritte apparse sulla sede della Uil Sicilia in via Enrico Albanese, a Palermo, sono l’ennesimo tentativo di attaccare il mondo sindacale e della rappresentanza dei lavoratori, specie in un momento difficile come quello che viviamo. Esprimiamo piena solidarietà alla Uil e auspichiamo che i responsabili vengano individuati, ma sia chiaro i sindacati, baluardo della difesa dei diritti di milioni di donne e uomini, non si faranno intimidire”. Lo dicono Nicola Scaglione e Gianluca Colombino della Cisal.