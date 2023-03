Audizioni per la selezione di organico del coro di voci bianche e cantori solisti

TRAPANI – Il Luglio Musicale Trapanese indice un’audizione finalizzata all’ammissione nell’organico del coro di voci bianche e cantori solisti dell’Ente per l’anno 2023.

Gli interessati potranno partecipare presentando domanda entro il prossimo 17 aprile.

Le audizioni sono rivolte agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e ai componenti delle corali e/o gruppi parrocchiali giovanili del territorio trapanese.

Tra i requisiti indispensabili per l’ammissione ci sono i seguenti: essere in possesso della nazionalità italiana o del permesso di soggiorno in corso di validità e avere un’età compresa tra i 6 e 14 anni al momento della presentazione della domanda. Per i cantori solisti il limite è elevato a 18 anni.

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera utilizzando il fac-simile allegato al bando, possono essere presentate presso la scuola di appartenenza, consegnandole al proprio docente referente incaricato, che provvederà a inoltrarle all’Ente, oppure inviandola direttamente all’indirizzo email corodivocibianche@lugliomusicale.it.

La prova d’esame consisterà in un breve colloquio individuale, una prova tecnico-pratica relativa al ritmo, all’intonazione e all’orecchio musicale, l’eventuale esecuzione di un canto o di una breve melodia scelta dal candidato e/o l’esecuzione di un brano strumentale.

Le audizioni si svolgeranno il prossimo mese di aprile in data e luogo che saranno successivamente comunicati, in ottemperanza alla normativa anti Covid vigente. Le audizioni saranno effettuate dal maestro del coro di voci bianche che valuterà, a suo insindacabile giudizio, l’idoneità dei candidati. Al termine delle audizioni ad ogni candidato sarà attribuito un punteggio e sarà stilata una graduatoria degli idonei dalla quale si attingerà in relazione alle esigenze di organico.

Seguirà la fase di formazione per gli ammessi al coro di voci bianche e per i cantori solisti che dovranno dare la loro disponibilità a seguire le lezioni. Gli ammessi dovranno anche versare una quota unica d’iscrizione (comprensiva della quota assicurativa e della frequenza per la durata del corso) di 120 euro. I candidati con un reddito familiare inferiore ad 8.000 euro saranno esonerati dal pagamento dietro presentazione dell’ISEE.

Il coro di voci bianche e i cantori solisti svolgeranno attività concertistica e/o lirica secondo il calendario previsto dall’Ente.

È possibile consultare il testo integrale del bando e scaricare il fac-simile della domanda sul sito www lugliomusicale.it nella sezione “Avvisi, bandi e gare”.