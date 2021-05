Auguri di buon lavoro al nuovo prefetto di Trapani

PARTANNA – “Un caloroso benvenuto a nome di tutta la città di Partanna alla dottoressa Filippina Cocuzza per la nuova nomina a Prefetto di Trapani. Alla dottoressa Cocuzza rivolgo ora il mio augurio, confermando la più totale disponibilità a cooperare per il territorio. Un ruolo prestigioso che richiede sempre di più la piena collaborazione tra Istituzioni e cittadini per affrontare e, soprattutto, risolvere le complessità che concernono la nostra comunità. Non ci resta che esprimere le più vive felicitazioni per il nuovo incarico e gli auguri di buon lavoro, sicuri delle sue riconosciute esperienza e competenza mostrate al servizio dello Stato anche in questa nostra terra di Sicilia”. Lo ha affermato il sindaco di Partanna, Nicolò Catania , nel giorno dell’insediamento del nuovo Prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza.