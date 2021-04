Auguri di buona Pasqua dall’orchestra virtuale “Vito Pappalardo”

CASTELVETRANO – In tempo di pandemia non si fermano le attività didattiche del corso ad indirizzo musicale, presente presso il plesso “Vito Pappalardo” dal 1992 nell’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano. L’Indirizzo musicale, unico in città, se da un lato si è rivelata una grande opportunità formativa, istruttiva ed educativa per i preadolescenti di Castelvetrano, dall’altro lato ha arricchito culturalmente la comunità castelvetranese grazie alla realizzazione di concerti musicali diventati, negli anni, appuntamenti tradizionali.

Oggi, in diversi casi, emerge tanta gioia nel vedere ex alunni che hanno scoperto il proprio mondo musicale grazie alla frequenza del corso e che negli anni hanno continuato lo studio di uno strumento permettendo, di conseguenza, che la musica diventasse per loro opportunità lavorativa.

In questo periodo particolare il COVID 19 ha stravolto le normali abitudini ma non ha fermato il mondo dell’istruzione che grazie alle tecnologie per l’informazione e la comunicazione (TIC) ha permesso di attivare il processo di apprendimento – insegnamento per mezzo della didattica a distanza.

In questo a.s. nonostante sia stato possibile svolgere lezioni a scuola in presenza, il protocollo anti- COVID ha modificato lo svolgimento delle attività didattiche di musica d’insieme alle quali partecipano alunni di diverse classi, pertanto è nata l’idea di realizzare un prodotto orchestrale virtuale.

Per l’occasione gli alunni sono stati protagonisti nell’esecuzione dell’Inno alla Gioia di L. v.

Beethoven, preparati dai proff. Antoninio Lentini (docente di Chitarra), Maria Teresa Clemente (docente di Violino), Maria Zancana (docente di Pianoforte) e Francesco Federico (docente di flauto e coordinatore dell’indirizzo musicale).

Con l’auspicio che il video prodotto con le note dell’Inno alla gioia possa riportare ad ogni persona sentimenti di serenità, gioia, speranza, anche per un ritorno ad una normale vita quotidiana, il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosa Barone e tutta la comunità scolastica dell’I. C. “Lombardo Radice – Pappalardo” augurano a tutti di trascorrere serene festività per una Santa Pasqua.